Трамп давит на Европу: эксперт оценил кризис в отношениях Вашингтона и Евросоюза

Президент США Дональд Трамп перешел к жесткому экономическому давлению на Евросоюз, вынуждая крупный бизнес переносить мощности в Штаты. Об этом рассказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Аналитик прокомментировал текущий кризис в отношениях Вашингтона и его союзников специально для Pravda.Ru .

Ранее сообщалось, что Трамп резко раскритиковал страны Евросоюза за их позицию по конфликту с Ираном. В соцсети Truth Social глава Белого дома предупредил об ответственности, подчеркнув, что государства, отказавшиеся поддержать Вашингтон в период обострения, обязаны возместить нанесенный ущерб. До этого американский лидер указывал, что большинство членов НАТО фактически устранились от помощи США в зоне Ормузского пролива.

По словам Кошкина, политика Трампа направлена на системное ослабление европейской экономики. Белый дом навязывает партнерам закупки американского сжиженного природного газа, цена которого в несколько раз превышает рыночные показатели. Это ставит индустриальных гигантов, прежде всего из Германии, перед выбором: банкротство или релокация в Соединенные Штаты. Эксперты фиксируют серьезный страх перед Вашингтоном в европейских столицах на фоне растущих финансовых требований.Смена подходов затронула и военную сферу. Вашингтон фактически переложил финансовое бремя поддержки Украины на плечи европейцев, сохраняя собственные ресурсы в режиме экономии. В условиях, когда союзникам приходится взыскивать расходы для покрытия дефицитов, США создают для себя максимально комфортные условия. При этом страны ЕС вынуждены ускоренно перестраивать свои производства. Для этого многие европейские города интегрируются в новые оборонные цепочки.

Он заставляет покупать американский СПГ в три-четыре раза дороже, чтобы максимально выкачать деньги и привести страны Евросоюза в упадок. Серьезной причиной этого стал отказ европейских союзников по НАТО помочь США, когда те обратились, испытывая определенные трудности в Ормузском проливе с Ираном, — пояснил он.

Смена подходов затронула и военную сферу. Вашингтон фактически переложил финансовое бремя поддержки Украины на плечи европейцев, сохраняя собственные ресурсы в режиме экономии. В условиях, когда союзникам приходится взыскивать расходы для покрытия дефицитов, США создают для себя максимально комфортные условия. При этом страны ЕС вынуждены ускоренно перестраивать свои производства. Для этого многие европейские города интегрируются в новые оборонные цепочки.

Если раньше помощь шла напрямую — вооружением, боеприпасами, деньгами, — то сейчас схема выглядит следующим образом: поставки осуществляют европейские государства, которые в значительной мере их и оплачивают, а Соединенные Штаты пока находятся в весьма комфортных для них условиях экономии собственных средств. Вот и вся позиция, — отметил Кошкин.

Эксперт резюмировал, что нарастающее противоречие заставляет Европу искать альтернативные пути обеспечения безопасности, не полагаясь на американский «ядерный зонтик». В частности, обсуждается возможность использования французского ядерного потенциала. Несмотря на давление, некоторые страны сохраняют безъядерный статус, пытаясь лавировать между интересами Парижа и Вашингтона. Параллельно на международной арене фиксируется очередной заход на Тегеран через экономические рычаги, что лишь усиливает напряженность в отношениях США с остальным миром.

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