Пять неочевидных советов для сна: врач раскрыл, что делать, если не спится

Бессонница мучает миллионы людей, но врач Эдуард Эстивилл уверен: проблему можно решить простыми привычками, которые не требуют ни таблеток, ни сложных ритуалов. Об этом сообщает La Nacion.

Специалист в беседе с изданием La Nacion перечислил пять неочевидных советов, которые помогут наладить сон.

Первый — принять теплый душ перед отходом ко сну. Водные процедуры расслабляют тело и готовят его к отдыху. Второй — ложиться спать при приглушенном, желтоватом свете. Белый и синий свет от экранов, наоборот, стоит избегать, так как он сбивает внутренние часы.

Третий совет касается ситуаций, когда долго не удается заснуть. Эстивилл рекомендует встать с кровати и перейти в другую комнату. Если оставаться в постели, мозг начнет ассоциировать ее с бессонницей, и проблема только усугубится.

Четвертый пункт — если вы проснулись посреди ночи и не можете снова заснуть, возьмите книгу. Чтение действует успокаивающе и не раздражает нервную систему. Главное — не включать яркий свет и не хвататься за телефон.

Наконец, врач напомнил о важности дневного сна. Потребность в нем обычно возникает через восемь часов после пробуждения. Короткий отдых днем помогает восстановить силы, но не стоит спать слишком долго, иначе вечером заснуть будет сложнее.

Эти простые правила, по словам Эстивилла, способны улучшить качество сна даже у тех, кто давно страдает от бессонницы.

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