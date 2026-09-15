Идея создать систему стажировок, которая помогала бы выпускникам возвращаться в родные регионы, заслуживает внимания. Об этом NEWS.ru заявил сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин. По его словам, для этого специалистам нужно предоставить особые возможности для работы.

В ходе встречи участники Международного фестиваля молодежи обсудили перспективы возвращения молодых специалистов в Донбасс после учебы за пределами региона. Один из них предложил создать систему стажировок, которая помогала бы выпускникам российских вузов возвращаться в родные города и применять знания на практике.

Я поддерживаю инициативу и предлагаю использовать в качестве площадки для ее реализации общественное движение «Код Непокоренных». Нам действительно важно не просто говорить молодым людям: «Возвращайтесь в ДНР», а создавать для этого конкретные возможности: где работать, с кем знакомиться, куда обращаться, — сказал Волошин.

Он подчеркнул, что на фестивале уделили особое внимание спортивному взаимодействию между странами. По словам сенатора, такие мероприятия, как Международные кубки дружбы, дают молодым спортсменам из Донбасса шанс выступать на мировой арене, общаться с ровесниками из других государств и устанавливать связи на равных.

Молодежная дипломатия — это прежде всего человеческие связи. Не обязательно быть послом или министром, чтобы представлять свою страну. Личный опыт общения способен формировать более глубокое взаимопонимание между народами, чем информация из сторонних источников. Когда человек сам приехал, увидел город, поговорил с ровесниками, вместе сыграл в футбол или прошел маршрут экспедиции, его отношение формируется уже не из чужих рассказов. Именно на таком принципе строится деятельность общественного движения «Код Непокоренных», объединяющего молодежь через экспедиции, историческую память, спорт, культурные мероприятия и совместные проекты, — заключил Волошин.

Ранее сообщалось, что более двух тысяч выпускников педагогических вузов начали работать в школах Подмосковья с 1 сентября.