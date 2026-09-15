Прокатилась с ветерком: аттракцион сорвал скальп с посетительницы ярмарки

Праздничная ярмарка в индийском штате Махараштра обернулась чудовищной травмой: колесо обозрения сорвало скальп с 25-летней посетительницы, когда ее волосы намотало на вращающийся механизм. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в пятницу, 12 сентября, в округе Яватмал. Возле храма, где проходили гуляния, было установлено небольшое колесо обозрения. Молодая женщина решила прокатиться, не подозревая, что аттракцион может стать орудием пытки. Во время движения ее длинные волосы попали в открытый вращающийся подшипник позади кресла. Механизм не остановился, и колесо продолжило вращение, сдирая с головы пострадавшей значительную часть кожи.

Трагедию заметил констебль полиции, находившийся на празднике. Он сумел остановить аттракцион, вызвал коллег и скорую помощь. Женщину срочно доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия и проверяют, соблюдались ли правила безопасности при эксплуатации колеса.

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