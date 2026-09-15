Суды переходят на ИИ: юрист рассказала, когда нейросеть выйдет на смену судьям в РФ

К 2030 году более 95% российских судей будут работать с искусственным интеллектом — такая цель заложена в концепции, утвержденной председателем Верховного суда Игорем Красновым. Доля процессуальных документов, созданных алгоритмами, может достичь половины от общего объема. Заслуженный адвокат России, доктор юридических наук Людмила Айвар в комментарии Pravda.Ru назвала это направление абсолютно верным: автоматизация рутинных процессов сэкономит средства налогоплательщиков и сократит время ожидания для граждан.

Первыми под управление алгоритмов, по мнению Айвар, перейдут устоявшиеся категории дел, где присутствие судьи в мантии не является критически необходимым. Пример уже работает в сфере дорожного движения — штрафы за нарушения ПДД выписываются автоматически, и судебное вмешательство требуется лишь в исключительных случаях, таких как лишение водительских прав. Аналогичный подход может коснуться упрощенных процедур вроде расторжения брака при взаимном согласии сторон, где участие мирового судьи выглядит избыточной тратой ресурсов.

Однако полностью заменить человека цифровым помощником эксперты не советуют: риск фатальных ошибок в документации остается, а цифровая подделка стала трудноотличимой от реальности, что требует особого внимания к проверке доказательств. Для контроля точности принимаемых решений в стране планируется создать систему выявления контента, сгенерированного нейросетями. На государственном уровне уже обсуждается разделение на суверенные и национальные модели программного обеспечения, что должно обеспечить четкое распределение зон ответственности.

Ключевое условие, которое Айвар называет обязательным, — сохранение института обжалования. Если гражданин или организация не согласны с решением, принятым при участии искусственного интеллекта, они должны иметь право оспорить его в судебном порядке. Современные алгоритмы проявляют достаточную грамотность для вынесения стандартных актов, но окончательная ответственность за правосудие, по замыслу реформы, остается за человеком.

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