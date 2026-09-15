По его словам, Украина не готова к отопительному сезону, и это вынуждает ее менять тактику ведения боевых действий.

На самом деле зима близко, и Украина не готова к отопительному сезону. У страны огромные проблемы в энергетике. Об этом говорил новый премьер-министр страны Сергей Корецкий. Естественно, если бы Киев и дальше продолжил бомбить склады маркетплейсов и наши НПЗ, то тактика ударов возмездия продолжалась бы вплоть до начала отопительного сезона. Поэтому на Украине могут согласиться прекратить удары по российским энергообъектам, чтобы не получить не только полный блэкаут на своей территории, но и еще худшие последствия, учитывая наступление первых холодов в ближайшее время, — сказал Самонкин.

Он отметил, что в этом контексте важную роль играет позиция США. По мнению политолога, глава Белого дома Дональд Трамп осознает риски дальнейшей эскалации и стремится стабилизировать ситуацию, чтобы запустить переговорный процесс с участием России и Украины.

Трамп прекрасно понимает, что если режим Владимира Зеленского будет и дальше наносить удары по РФ, то от Украины живого места не останется. В данной ситуации, с одной стороны, видны первые успехи. У Зеленского наконец-то сработали тормоза. С другой стороны, Трамп старается стабилизировать ситуацию, чтобы начать новый переговорный процесс по решению этого вопроса между США и Россией с привлечением Украины до конца 2026 года. В отличие от стран Европы, Соединенные Штаты первыми «рвутся в бой». Пока у них это получается в плане восстановления с нами отношений. Европейцы же могут созреть только ближе к 2027 году, — заключил Самонкин.

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