Частые переводы на карту: эксперт рассказала, чем грозит прозрачность для ФНС

Частые переводы между личными счетами могут быть расценены как скрытый доход. Об этом NEWS.ru заявила финансовый эксперт Елена Дроздова.

По ее словам, такие операции чреваты доначислением НДФЛ и штрафами. Большинство граждан воспринимают перевод себе с карты на карту как абсолютно безопасную техническую операцию. Эксперт считает это заблуждением. Банковский комплаенс сейчас работает на опережение с помощью жестких автоматических алгоритмов. Если на счет регулярно поступают переводы от разных физических лиц, банк имеет полное право заморозить дистанционное обслуживание. Любые пополнения налоговая служба может расценить как скрытый коммерческий доход. Финтех сегодня полностью прозрачен для ФНС, поэтому доначисление НДФЛ в 13% или 15% вместе со штрафами на неразмеченные переводы — лишь вопрос времени, предупредила Дроздова.

Она подчеркнула, что в рамках проверки службы безопасности придется лично подтверждать законность каждого перевода, предоставляя чеки и договоры. По словам эксперта, особенно тревожно, если один из отправителей находится в черных списках или участвовал в подозрительных сделках — в таком случае карта будет автоматически заблокирована, а счет может быть заморожен.

По мнению эксперта, ошибка в одной цифре номера телефона при переводе через СБП может стоить дорого. Банк не имеет права самостоятельно вернуть деньги. Возврат можно потребовать через суд по статье о неосновательном обогащении. Если вам «упали» чужие деньги, тратить их нельзя — это уголовный риск. Чтобы обезопасить свою карту, например при сборе денег родительским комитетом, необходимо просить указывать назначение платежа. Каждый перевод должен сопровождаться четким комментарием, например «Иванов Д., фонд класса», заключила Дроздова.

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