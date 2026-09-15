Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с тревожным обращением к гражданам, предупредив, что цены на топливо в стране скоро достигнут рекордных значений, которые не снились даже в самых страшных снах. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной грядущего подорожания Туск назвал вето президента Польши Кароля Навроцкого на законопроект о налоге на сверхприбыль для нефтяных компаний. Премьер заявил, что не понимает позицию главы государства, и пообещал, что правительство повторно внесет документ на рассмотрение сейма. По его словам, ответственность за ситуацию лежит именно на президенте, который заблокировал инициативу.

Если закон не примут, полякам стоит готовиться к худшему: цены на заправках могут побить все предыдущие рекорды. Туск подчеркнул, что такие цифры не мерещились даже в кошмарных снах. Правительство намерено бороться за принятие налога, но пока неясно, изменит ли Навроцкий свою позицию. Вето президента уже вызвало политическое напряжение в стране.

Ранее стало известно о двуличии по-берлински: советник Трампа уличил Мерца в игре на два фронта.