Багажный тренд лета: в Рязанской области спрос на провоз крупногабаритной клади в электричках вырос на 14%

Пассажиры ЦППК все чаще ездят по Рязанской области с крупногабаритной ручной кладью. Об этом сообщает издание 7info со ссылкой на пресс-службу компании.

За лето 2026 года оформили почти 4,4 тыс. билетов на провоз такой клади — почти на 14% больше, чем за тот же период прошлого года. Самым активным месяцем стал август: пассажиры оформили 1,5 тыс. таких билетов, что на 15% превышает показатель годичной давности. Тенденция сохранилась и в сентябре: только за первые дни месяца пассажиры оформили перевозку почти 300 мест ручной клади.

Отдельный билет нужен для провоза крупногабаритной ручной клади размером от 180 см по сумме трех измерений или массой от 36 кг. Такой багаж необходимо размещать в специально отведенных местах, чтобы не создавать неудобств другим пассажирам.

Стоимость провоза зависит от маршрута. В дальнем пригороде она составляет 120 рублей за каждый предмет при поездке до 100 км включительно и 240 рублей при поездке на большее расстояние. С прочими тарифами можно ознакомиться на официальном сайте компании. Оформить билет на провоз багажа можно в кассах и билетных автоматах на всей сети ЦППК.

Ранее в Минтрансе Подмосковья заявили, что ЦППК возобновит скидку на проезд для обучающихся.