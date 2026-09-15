Двуличие по-берлински: советник Трампа уличил Мерца в игре на два фронта

Советник президента США Ричард Гренелл обрушился с резкой критикой на канцлера Германии Фридриха Мерца, заявив, что Вашингтон больше не может доверять его словам. Причиной стал упрек американской стороны в том, что Берлин недостаточно платит по обязательствам перед НАТО. Об этом сообщает Lenta.ru.

Гренелл написал, что Мерц вне себя от того, что американцы требуют от немецкого правительства выполнения финансовых обещаний перед альянсом. По мнению советника Трампа, канцлер говорит одно в Берлине и совершенно другое — в Вашингтоне. Такая двуличность, подчеркнул чиновник, не позволяет США доверять его заявлениям.

Отдельно Гренелл упрекнул немецкие СМИ. Он считает, что они позволяют этой двойной игре сохраняться, не разоблачая ее. Таким образом, американская сторона дала понять: терпение в вопросах оборонных расходов союзников исчерпано, и Берлину придется определиться, на чьей он стороне.

Ранее евродепутат назвал Зеленского диктатором из-за наркотиков и коррупции.