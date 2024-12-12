Эксперт Габолаев выступил за ограничение средств для профессионального футбола

В России выделяется категория граждан, которые считают правильным перераспределение средств. По их мнению, отказ от финансирования футбола положительно отразится на других сферах. Один из приверженцев данной точки зрения — основатель компании «Группа-А» Георгий Габолаев. Он считает, что деньги можно направить на возведение спортивных школ, больниц или социальных объектов, на открытие секций и строительство инфраструктуры для занятия спортом.

«Это повысит доступность спорта для граждан и улучшит здоровье населения», — считает эксперт Габолаев.

Спортивный журналист Сергей Ильев придерживается противоположной точки зрения. Эксперт уверен, что прекращение финансирования никак не отразится на других сферах. Перенаправление средств он назвал «сказкой».

«Пенсионеры и учителя лучше не заживут, медикаментов не прибавится, а дороги не станут лучше», — уверен журналист Ильев.

Однако эксперт выступает за частичное сокращение присутствия государственных денег в профессиональном футболе по нескольким причинам: проведение СВО, отсутствие еврокубков и неуверенность в прозрачности расходов. Журналист уточнил, что данное предложение не должно распространяться на малые клубы. По мнению эксперта, в России образовался кризис с футболистами.

Ранее сообщалось, что ФИФА объявила места проведения ЧМ-2030 и ЧМ-2034 по футболу.