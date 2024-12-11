ФИФА объявила места проведения ЧМ-2030 и ЧМ-2034 по футболу

Решением членов конгресса ФИФА в качестве организаторов первенства мира по футболу 2030 года были утверждены Аргентина, Парагвай, Уругвай, Испания, Португалия и Марокко. Данная информация стала известна из онлайн-трансляции собрания.

Дебютная игра турнира пройдет в Уругвае, где также состоится церемония в честь столетия первого чемпионата мира, который проходил в Монтевидео. Один матч примет Аргентина, как вице-чемпион первенства 1930 года, а второй пройдет в Парагвае, где находится штаб-квартира Южноамериканской конфедерации футбола. Остальные игры будут распределены между оставшимися странами. Что касается чемпионата мира 2034 года, то он состоится в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось о том, что питерский «Зенит» направил запрос в экспертно-судейскую комиссию из-за двух отменных мячей в матче с тольяттинским «Акроном».