Эксперт Гайворонский предложил внести в приложение к диплому данные об увлечениях

Глава Ростовского обкома Профсоюза образования Владимир Гайворонский рассказал, какую информацию могут указывать в приложении к диплому о профильном образовании, сообщает rostovgazeta.ru .

Минобрнауки РФ предлагает расширить список информации, которую будут в обязательном порядке указывать в приложении к диплому. В ведомстве сообщили, что это позволит работодателю делать более осознанный выбор.

Эксперт Владимир Гайворонский предположил, что в приложение могут вносить тему дипломной или проектных работ. Следует также публиковать информацию об индивидуальной образовательной траектории, когда студент, обучаясь на одном факультете, параллельно проходит курс на другом.

Эксперт считает, что в приложение к диплому можно вносить некоторые данные о характере и темпераменте выпускника, в частности, насколько он пунктуален, внимателен или коммуникабелен. Личность характеризуют и его увлечения.

«Например, что он член сборной команды университета по футболу, или победитель вузовского вокального конкурса. На многих предприятиях есть свои команды», — резюмирует эксперт.

В настоящее время в приложение к диплому вносят информацию о том, какие предметы были изучены в ходе обучения и сколько на них ушло академических часов. Также выставлены оценки по экзаменам, зачетам и работам (дипломным и курсовым). Работодатель также узнает об учебной и производственной практике.

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