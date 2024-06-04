Глава африканского вуза Драме рассказал о преимуществах российского образования

Президент Частного университета им. Ахмеда Баба (Республика Мали) Усман Драме прибыл в Москву. В интервью с « Ридусом » он поделился впечатлениями от знакомства с российской системой образования.

Спикер рассказал, что именно он выделил в российской системе образования. Кроме технических и гуманитарных наук, детям с раннего возраста прививают любовь к Родине и природе, рассказывают об истории своего народа.

Второе, на что он обратил внимание, — это преданность учителей и преподавателей вузов своей профессии. Специалисты профессиональные и внимательные. Третий пункт — учебные заведения сотрудничают с предприятиями, а государство финансирует научные разработки.

Международный кризис продемонстрировал, кто может выстоять в первую очередь. Запад развязал войну. Даже в этих условиях российская экономика выдержала все нагрузки. Экономика западных стран не показала таких успехов. Причина — в качественной системе образования, которая способствует развитию квалифицированных кадров.

«Мы решили, что наиболее выгодным для нас было бы взять модель российской системы образования, чтобы внедрить ее в Мали и обучать специалистов в различных областях. И самое главное — готовить специалистов для сопровождения вхождения российских компаний в Мали», — рассказал собеседник «Ридуса».

Спикер рассказал, что около 60 лет Запад руководит Африкой. Это привело к полной утере собственной культуры. Некоторые требования, в частности, закрыть школы подготовки учителей для экономии бюджетных средств, негативно отразились на образовании и экономики. Теперь Африка хочет развиваться самостоятельно и независимо, но выстраивая дружественные отношения с Россией.

В России в настоящее время проходит ОГЭ и ЕГЭ. Ранее психолог Кира Гольдштейн рассказала, как родителям поддерживать детей в период сдачи экзаменов.