Эксперт Гайворонский: «Школы отцовства» должны курировать исключительно учителя

Эксперт Владимир Гайворонский высказал мнение, что для современного поколения полезно видеть пример здоровых взаимоотношений в семьях. Ранее он выступал за добавление в школьную программу дисциплины «семьеведение».

Роль отца в семье особо важная. Тем более для сыновей важно видеть пример поведения настоящего мужчины. Эксперт считает, что в школах должны проводить соответствующие уроки.

«Допускать, чтобы занятия в школах вели отцы — мужчины без педагогического образования, я считаю, нельзя. Мы уже обсуждали необходимость появления в школах уроков „семьеведения“. Но их должны проводить исключительно учителя», — делится мнением собеседник RostovGazeta.

В Ростове, например, уже работает общественное объединение «Совет отцов». Подобные организации функционируют в других городах России. Цель - показать мужчине важность быть отцом, участвовать в воспитании детей, уметь находить общий язык с пасынком или падчерицей. Для реализации данной цели работает множество программ, как теоретических, так и практических. Регулярно проводят дискуссионные панели.