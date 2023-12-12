Эксперт Гайворонский: «Школы отцовства» должны курировать исключительно учителя
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Председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский положительно оценил инициативу Совета Федерации создать «школы отцовства», но отметил важность наличия квалифицированных преподавателей для проведения данных дисциплин, сообщает rostovgazeta.ru.
Эксперт Владимир Гайворонский высказал мнение, что для современного поколения полезно видеть пример здоровых взаимоотношений в семьях. Ранее он выступал за добавление в школьную программу дисциплины «семьеведение».
Роль отца в семье особо важная. Тем более для сыновей важно видеть пример поведения настоящего мужчины. Эксперт считает, что в школах должны проводить соответствующие уроки.
«Допускать, чтобы занятия в школах вели отцы — мужчины без педагогического образования, я считаю, нельзя. Мы уже обсуждали необходимость появления в школах уроков „семьеведения“. Но их должны проводить исключительно учителя», — делится мнением собеседник RostovGazeta.
В Ростове, например, уже работает общественное объединение «Совет отцов». Подобные организации функционируют в других городах России. Цель - показать мужчине важность быть отцом, участвовать в воспитании детей, уметь находить общий язык с пасынком или падчерицей. Для реализации данной цели работает множество программ, как теоретических, так и практических. Регулярно проводят дискуссионные панели.