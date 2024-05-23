Эксперт Геллер предупредил россиян об опасности VPN

Активация подобных программ может вредить личной репутации пользователя или же становиться причиной некорректной работы программ, установленных на гаджете, или же устройства пользователя. То, что бесплатные VPN-сервисы «сливают» информацию, частично признают платные сервисы.

Так, в нескольких оживленных районах Лондона появились рекламные бигборды, на которых за прозрачной стеклянной стеной можно наблюдать самые интимные процессы жизни людей. Внизу размещен слоган, что человек, который пользуется бесплатными VPN-сервисами, точно так может и делиться всеми подробностями жизни.

«Хотя стоит признать, что многие VPN-сервисы даже не прячутся и открыто объявляют о возможности передавать информацию третьим лицам», — отметил эксперт.

Эксперт предупредил, что подобная рекламная кампания — не более, чем успешный пиар. Получается, что компании пытаются переложить ответственность на пользователей, что они выбирают такие сервисы. Однако нет гарантии, что платные сервисы точно так не передают клиентские данные.

Артем Геллер обратил внимание, что инициированные Роскомнадзором ограничения относительно доступа россиян к материалам о способах и методах обхода блокировок оказывают положительный результат. В сети стало намного меньше информации сомнительного характера. Напомним, ограничения вступили в силу с 1 марта.

Ранее адвокат Мадрид Ибрагимов пояснил, возможен ли штраф за использование VPN в России.