Адвокат Ибрагимов пояснил, возможен ли штраф за использование VPN в России

Спекуляции на тему запрета сервисов VPN в наей стране набирают обороты. Отдельные люди начинают паниковать, что с 1 марта всех пользователей ждут огромные штрафы и даже перспектива тюремного заключения в связи с обходом блокировок. Адвокат Мадрид Ибрагимов развеял мифы этого вопроса. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, с сегодняшнего дня вступил в действие запрет на распространение информации о VPN-сервисах в открытом доступе. Таким образом, владельцы этих платформ больше не имеют возможности рекламировать продукты на общедоступных платформах, в соцсетях и СМИ.

Юрист пояснил, что Роскомнадзор теперь станет блокировать любую информацию о VPN-сервисах в поисковой системе.

По его мнению, при этом сама работа анонимайзеров не ограничивается, они по-прежнему доступны жителям нашей страны.