Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач уверен, что восстановить поврежденные нитки «Севпотоков» можно в короткие сроки при небольших материальных вложениях, но пока для этого нет политической воли стран Евросоюза.

«Хорошие новости в том, что с технической точки зрения поврежденные нитки можно достаточно быстро и не очень дорого восстановить», - отмечает эксперт

Эксперт уверен, что одну из сетей можно было бы отремонтировать в кратчайшие сроки и незамедлительно запустить, но страны Евросоюза специально затягивают этот процесс. Нет технических препятствий и для ремонта других сетей. Таким мнением Алексей Гривач поделился с агентством «РИА Новости». С одной стороны то, что восстановить нити будет несложно, - это положительный фактор.

С другой стороны, неясно, будет ли даже в далекой перспективе налажен экспорт газа из России на Запад. Расследованием никто на самом деле не занимается. Так, в МИД Швеции заявило, что российская сторона имеет право присутствовать на месте подрыва. Датский МИД не реагирует на запросы о том, можно ли контролировать процесс расследования.