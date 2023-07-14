Эксперт Гривач: Европа специально затягивает ремонт поврежденных ниток «Севпотоков»
Фото: [©Дмитрий Лельчук/РИА Новости]
Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач уверен, что восстановить поврежденные нитки «Севпотоков» можно в короткие сроки при небольших материальных вложениях, но пока для этого нет политической воли стран Евросоюза.
«Хорошие новости в том, что с технической точки зрения поврежденные нитки можно достаточно быстро и не очень дорого восстановить», - отмечает эксперт
Эксперт уверен, что одну из сетей можно было бы отремонтировать в кратчайшие сроки и незамедлительно запустить, но страны Евросоюза специально затягивают этот процесс. Нет технических препятствий и для ремонта других сетей. Таким мнением Алексей Гривач поделился с агентством «РИА Новости». С одной стороны то, что восстановить нити будет несложно, - это положительный фактор.
С другой стороны, неясно, будет ли даже в далекой перспективе налажен экспорт газа из России на Запад. Расследованием никто на самом деле не занимается. Так, в МИД Швеции заявило, что российская сторона имеет право присутствовать на месте подрыва. Датский МИД не реагирует на запросы о том, можно ли контролировать процесс расследования.
«Европейцы делают вид, что проводят расследование, время от времени подкармливая СМИ утечками с многозначительными намеками, а официально говорят лишь, что расследование продолжается. Замыливают вопрос», - считает Алексей Гривач