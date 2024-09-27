Эксперт Громов: 200 млрд руб. могут потратить на ремонт НПЗ после атак БПЛА

В Минфине РФ разрабатывают проект, согласно которому НПЗ выделят льготы на 200 млрд руб. Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов уверен, что в первую очередь деньги будут направлены на ремонт нефтеперерабатывающих заводов, которые пострадали вследствие атак БПЛА Украины, сообщил oilcapital.ru.

Эксперт уверен, что именно из-за атак беспилотников ВСУ руководителям НПЗ намерены выделить льготные средства. В настоящее время в целях безопасности информацию о реальном состоянии атакованных ранее НПЗ не обнародуют. Однако не может быть сомнений, что предприятиям требуются деньги. Компании не могли внести в бюджет расходы на ремонт после атак, потому что каждый удар БПЛА — это форс-мажор.

«Очевидно, что наиболее актуальной для отрасли будет закупка нового импортного оборудования и починка вышедшего из строя в результате налетов дронов», — в беседе с «НиК» рассказал Алексей Громов.

У предприятий много других проблем. До СВО они начали масштабную программу модернизации, которую не удалось реализовать в ранее согласованный срок. Кроме того, компаниям до сих пор приходится урегулировать ряд проблем, связанных с введенными против России санкциями. Еще не удалось заменить все иностранное оборудование на отечественное. Приоритетная задача — не допустить дефицита топлива на юге России.

Ранее сообщалось, что пользователи сети активно распространяли видео падения обломков БПЛА на Московский НПЗ.