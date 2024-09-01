«Смотри, все, он рухнул»: в сети постят кадры падения украинского дрона на Московский НПЗ

В район Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в настоящее время следуют пожарные расчеты для тушения возгорания, которое началось после падения на одно из технических строений предприятия беспилотника, информирует ТАСС со ссылкой на оперативные службы столичного региона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вражескому беспилотнику при падении удалось повредить техническое помещение МНПЗ.

В сети же местные жители засняли сам момент падения дрона на нефтеперерабатывающий завод. На размещенных в сети кадрах БПЛА спикировал на НПЗ, после чего прогремел взрыв и в небо начали подниматься клубы дыма.

«Смотри, вон он летит. Сейчас упадет… Все, рухнул.Ну ничего себе.», — слышен голос снимающего за кадром.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье был сбит 10-й беспилотник, который упал в Раменском районе.