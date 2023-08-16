Эксперт Громова дала советы дачникам, на что обратить внимание в августе

В августе у садоводов большой фронт работы: надо помочь помидорам вызреть, а ветвям яблони не сломаться и выдержать урожай. Также необходимо пересадить некоторые цветы и подкормить определенные растения. Эксперты делятся советами, как упростить работу и получить добротный урожай, сообщает newizv.ru .

Ландшафтный дизайнер Мария Громова рекомендует проверить помидоры, перцы и баклажаны на наличие новых цветов и побегов. Если такие имеются, их стоит удалить. Вызреть новые плоды уже не смогут из-за близкого завершения теплой погоды в любом регионе РФ. Проводить процедуру можно исключительно со здоровыми культурами. В противном случае через срез инфекция перейдет на другие растения.

«Как только вы заметили на листьях растений белесый налет, надо немедленно обработать фитофторином. Это доступный и распространённый препарат, который легко купить в любом садовом центре. Вообще будет не лишним обрабатывать в августе все растения фитофторином раз в неделю. Он совершенно безвредный, при употреблении овощей их достаточно будет просто помыть», – рассказывает ландшафтный дизайнер Мария Громова

Мария Громова отметила, что в начале июня стоило обильно поливать яблони. Кто выполнил такую рекомендацию, теперь готовится к сбору большого урожая. Чтобы ветви не сломались, лучше организовать дополнительную опору.

«Усы лучше высаживать на новую грядку на расстоянии 35-50 см друг от друга, в зависимости от сорта. Чем крупнее сорт, тем больше должно быть расстояние между растениями. Если есть опасение, что не все усы перезимуют, сажайте их чаще, а весной можете из рассадить», - советует эксперт Мария Громова, как правильно разводить клубнику

Август – прекрасное время для высадки клубники. Ягода требует особенного грунта и много прикормки. Также лучше рассадить ирисы и пионы. Для растений это всегда стресс. Желательно перед посадкой обработать корни препаратом «Максим». В последний месяц лета также стоит уделить внимание розам. Проверить листья на наличие грибковых заболеваний и при необходимости полечить. А вот кусты смородины и крыжовника могут перезимовать без дополнительного вмешательства. Уход за ними эксперт советует перенести на весну.