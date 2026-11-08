Россияне массово снимают самозапрет на кредиты

РИАН: волна снятия самозапрета на кредиты связана с ипотекой и расходами

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]

Непредвиденные траты, покупка жилья и крупных товаров стали главными причинами, по которым граждане РФ отказываются от ранее установленного добровольного самозапрета на кредиты. Об этом свидетельствуют результаты исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», поступившие в распоряжение РИА Новости.

Механизм защиты через портал «Госуслуги» заработал с 1 марта 2025 года, и им успели воспользоваться свыше 27 млн человек. Однако, по информации Объединенного кредитного бюро, около 12,4% граждан уже аннулировали этот ограничение, а обдумали такой шаг порядка 38% опрошенных.

Опрос более чем 3 тыс. россиян показал следующие ключевые мотивы и настроения:

  • Причины отмены: 32% респондентов идут на этот шаг из-за внезапных расходов при дефиците личных накоплений. Еще треть снимает вето ради ипотеки, покупки авто или иных крупных запланированных приобретений. 10% привлекает рефинансирование или выгода по новым программам, а 8% делают это ради бизнеса или учебы. Лишь 16% заявили, что ни при каких обстоятельствах не отменят запрет.
  • Возврат к защите: 58% из тех, кто отключает опцию, планируют сделать это временно — оформить нужный заем и сразу вернуть блокировку. Только 11% не намерены восстанавливать ограничение.
  • Опасения перед обманом: около 36% участников опроса признались, что боятся атак аферистов сразу после снятия блокировки.

Как пояснила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко, подобные страхи беспочвенны, поскольку злоумышленники не отслеживают базу в реальном времени. По ее словам, риски сводятся к нулю, если человек сам инициировал процедуру, а его профиль надежно защищен паролем и двухфакторной аутентификацией.

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