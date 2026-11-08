Грузия резко взвинтила темпы депортации россиян

В третьем квартале грузинские правоохранители выдворили из страны 109 нелегальных мигрантов из России, что в 1,5 раза превышает аналогичный показатель за весь прошлый год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свежую статистику МВД республики.

Всего с июля по сентябрь Грузию вынужденно покинули 1 134 иностранца. Для сравнения, за весь 2025 год власти страны депортировали 1 311 человек, среди которых было 73 гражданина РФ.

Статистика нарушений и выдворений по странам распределилась следующим образом:

Лидеры по депортациям за III квартал: первое место с большим отрывом заняла Турция (306 человек), россияне расположились на второй строчке (109 человек).

Итоги за 9 месяцев: с начала года из республики выдворили 3 170 иностранных граждан. Среди них 791 гражданин Турции, 306 уроженцев Индии, 274 представителя Ирана и 254 россиянина.

Масштабные проверки и высылки стали следствием реформы, запущенной в 2025 году. Парламент Грузии существенно ужесточил миграционные нормы, упростив силовикам процедуры личного обыска и ускоренной депортации нарушителей. В результате МВД страны теперь ежемесячно отчитывается о выдворении десятков нелегалов.