Резидентка Comedy Club пережила потерю ребенка

Резидентка Comedy Club Катя Шкуро трагически потеряла третьего ребенка

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Резидентка Comedy Club и актриса Екатерина Шкуро впервые откровенно рассказала о перенесенном раннем выкидыше, который она скрывала на протяжении пяти месяцев. Об этом пишет Teleprogramma.org со ссылкой на блог сетевой звезды.

Трагическая история началась во время поездки в Турцию. Обнаружив задержку и заветные две полоски на тестах, 26-летняя знаменитость несколько дней испытывала абсолютное счастье в предвкушении появления третьего ребенка. Однако за день до возвращения в Москву появились тревожные симптомы, а последовавший визит к врачу привел к шокирующему диагнозу.

Медики констатировали биохимическую беременность — ранний самопроизвольный выкидыш, когда развитие эмбриона останавливается на самых ранних сроках. Артистка призналась, что первое время не могла справиться с эмоциями, плакала и поддавалась чувству вины, но со временем приняла ситуацию, решив, что для пополнения в семье еще не пришло время.

Пережить тяжелый период Екатерине помогают супруг, хоккеист Дмитрий Козлов, и двое малышей — трехлетняя Аврора и двухлетний Амур. Пара, преодолевшая кризис в отношениях и воссоединившаяся минувшим летом, старается концентрироваться на настоящем и искренне верит, что в будущем они обязательно станут многодетными родителями.

Екатерина Шкуро — 26-летняя российская актриса и популярный блогер-миллионник, родившаяся в 2000 году в Хабаровске. Она получила широкую известность благодаря роли в комедийном сериале «Зона комфорта» и яркому контенту в соцсетях. Сейчас Екатерина живет в Москве, выступает в качестве резидента Comedy Club, воспитывает двоих детей и продолжает активно сниматься в кино.

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