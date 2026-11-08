«Родственники как крысы»: Волочкова захотела лишить единственную дочь наследства

НТВ: Волочкова решила оставить единственную дочь Ариадну без наследства

Культура и спорт
Шоу Анастасии Волочковой «Одержимость» в селе Константиново

Фото: [Шоу Анастасии Волочковой «Одержимость» в селе Константиново/Медиасток.рф]

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не оставит наследство своей единственной дочери Ариадне. О будущем и отношениях с 21-летней наследницей артистка высказалась в эфире НТВ в программе «Ты не поверишь!», передает StarHit.

Анастасия Волочкова решила не делиться имуществом с дочерью. В эфире телешоу балерина призналась, что в окружении близких видит только потребительское отношение, и усомнилась, что Ариадна станет ухаживать за ее могилой и навещать ее на кладбище.

По словам артистки, вопрос завещания каждый решает сам, а она не хочет, чтобы дочь получила хоть что-то. Волочкова отметила, что есть люди, которым она готова оставить наследство и сделать добро.

«Я не хочу, чтобы моей дочери что-либо досталось. Просто не хочу. Мне есть кому завещать и есть кому делать добро. Родственники же первые, как крысы, всегда», — пояснила артистка.

Недавно прима-балерина озвучила и главные претензии наследницы: по ее словам, девушка обвиняет ее в дефиците материнской заботы и уверяет, будто артистка не находилась у ее колыбели с самого рождения. Хотя на деле дочь с ранних лет ни в чем не знала отказа и летала на гастроли на личных самолетах.

О сложных отношениях с Ариадной Волочкова говорила и раньше. В беседе с Еленой Хангой она рассказывала, что никогда не отказывала ребенку, возя его в поездки на частных самолетах и яхтах. Но девушка, несмотря на это, хранит обиду из-за недостатка материнской любви. По словам балерины, дочь упрекает ее в отсутствии заботы и заявляет, будто была никому не нужна с первых дней жизни. Волочковой такие слова очень больны. Звезда призналась, что у нее складывается впечатление, будто дети по всей России относятся к ней теплее, чем собственная дочь, которая настроена против нее.

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