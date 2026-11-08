Полный неадекват под фанеру: солист «Три дня дождя» шокировал фанатов в Минске

SHOT: фанаты готовят иск на солиста «Три дня дождя» за срыв концерта в Минске

Культура и спорт

Фото: [Медиасток.рф]

Выступление рок-группы «Три дня дождя» в Минске завершилось грандиозным скандалом: фронтмен Глеб Викторов вышел на сцену в неадекватном состоянии, пел под фонограмму и оборвал шоу через 40 минут. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на возмущенных зрителей.

Концерт в минском Дворце спорта начался с нервотрепки. Поклонники ждали появления кумира почти час: сначала задержка составила 50 минут, а затем организаторы прибавили еще 10 минут, сославшись на технические неполадки. При этом очевидцы заметили, как за кулисы спешно проходила бригада скорой помощи.

Когда вокалист все же появился перед почти полным залом, публика была шокирована. Очевидцы утверждают, что артист с трудом держался на ногах, странно выл, не попадал в фонограмму и путал слова. Звук оказался отвратительным, а само шоу продлилось всего около трети от заявленного времени. Музыканты исполнили лишь 10 песен, после чего программа внезапно завершилась, оставив зрителей в полном недоумении.

Разочарованные фанаты, многие из которых специально приехали из других городов и откладывали деньги на билеты (их стоимость составляла от 4 до 8 тысяч рублей), теперь готовят коллективный иск и намерены написать заявление в полицию. Люди предполагали, что певец находился в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения.

Стоит отметить, что подобные инциденты для коллектива не в новинку — музыкант уже дважды попадал в громкие скандалы из-за срыва выступлений в Екатеринбурге. В июне 2023 года Викторов вышел на сцену в неадекватном виде и упал прямо во время шоу, после чего организаторы экстренно свернули концерт. Похожая история повторилась и в июле 2026 года, когда артист также странно вел себя, неразборчиво исполнял композиции, и спасать ситуацию пытались включением фонограммы, но это не помогло.

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