В МИД России прокомментировали новости о секретном бункере Макрона
Захарова оценила появление тайного убежища у президента Франции на фоне бунта
Фото: [Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой/Медиасток.рф]
Президенту Франции Эмманюэлю Макрону потребовался тайный бункер не для отражения внешних нападений, а для спасения от гнева собственных граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Комсомольской правде».
Поводом для резкого комментария стали данные британской газеты The Telegraph. Издание со ссылкой на расследование французских журналистов Пьера Гастино, Антуана Изамбара и Франка Рено, вошедшее в книгу «Новая армия теней», рассказало о существовании у главы Франции секретного убежища, расположенного за пределами Парижа.
Дипломат скептически отнеслась к официальным причинам появления такого объекта. По ее словам, защитное сооружение возвели вовсе не из-за гипотетических внешних угроз, а исключительно ради того, чтобы французский лидер мог укрыться от недовольства собственного народа.