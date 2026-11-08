В МИД России прокомментировали новости о секретном бункере Макрона

Захарова оценила появление тайного убежища у президента Франции на фоне бунта

Политика
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой

Фото: [Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой/Медиасток.рф]

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону потребовался тайный бункер не для отражения внешних нападений, а для спасения от гнева собственных граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Комсомольской правде».

Поводом для резкого комментария стали данные британской газеты The Telegraph. Издание со ссылкой на расследование французских журналистов Пьера Гастино, Антуана Изамбара и Франка Рено, вошедшее в книгу «Новая армия теней», рассказало о существовании у главы Франции секретного убежища, расположенного за пределами Парижа.

Дипломат скептически отнеслась к официальным причинам появления такого объекта. По ее словам, защитное сооружение возвели вовсе не из-за гипотетических внешних угроз, а исключительно ради того, чтобы французский лидер мог укрыться от недовольства собственного народа.

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