Жена актера Стейтема оголилась на модном вечере у Ди Каприо

Супруга актера Джейсона Стейтема, модель Роузи Хантингтон-Уайтли, привлекла всеобщее внимание на ежегодном гала-вечере в Лос-Анджелесе своим дерзким и откровенным нарядом. Об этом сообщает Daily Mail, где также опубликовано фото звезды.

Мероприятие прошло в первые ноябрьские выходные в художественном музее Лос-Анджелеса, а соорганизатором вечера выступил голливудский актер Леонардо ДиКаприо. На светский раут также были приглашены Ирина Шейк и другие знаменитости, однако именно Роузи стала главной звездой вечеров благодаря выбору гардероба.

Для выхода в свет модель выбрала лаконичный монохромный образ в черной гамма. С первого взгляда наряд казался довольно строгим и закрытым, но стоило манекенщице повернуться, как выяснилось, что спина платья полностью открыта, а разрез демонстрирует ягодицы в максимально открытом виде.

Ранее пара уже привлекала внимание модных обозревателей на Неделе моды в Лондоне, которая проходила в колледже искусств в районе Челси. Тогда Роузи появилась в эффектном латексном тренче поверх короткой юбки, дополнив образ высокой прической с завитками и акцентом на макияж глаз. Ее супруг Джейсон Стейтем предпочел более сдержанный повседневный стиль, надев синий бомбер, белую майку и классические брюки в тон.