Все фигуры в медалях: триумф российских спортсменов на Гран-при в Китае

«Газета.ru»: все российские фигуристы завоевали медали на Гран-при в Китае

Культура и спорт

Фото: [Медиасток.рф]

Абсолютно все представители российской сборной по фигурному катанию, принявшие участие в этапе международной серии Гран-при в Китае, поднялись на пьедестал почета. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Финальным аккордом соревнований стали выступления мужчин-одиночников. Владислав Дикиджи, занимавший после короткой программы промежуточную четвертую строчку, сумел выдать мощный прокат и поднялся на итоговое второе место. Тройку призеров замкнул еще один россиянин — Евгений Семененко. Наших спортсменов опередил только представитель Японии Као Миура, забравший золотую медаль.

Успех одиночников поддержали и другие члены команды. Ранее на китайском льду победу в парном катании праздновали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, взявшие уверенное золото. В женском одиночном разряде серебряную награду выиграла Александра Игнатова (более известная под фамилией Трусова).

Напомним, с сезона-2026/27 Международный союз конькобежцев (ISU) официально разрешил российским атлетам участвовать в международных стартах. Согласно решению организации, спортсмены выступают на турнирах под эгидой ISU — в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке — в нейтральном статусе.

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