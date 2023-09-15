Эксперт Хуруджи призывает жителей РФ привлекать внимание к теме повышения топлива

Правозащитник, политик и экономист Александр Хуруджи высказал мнение, что у государства есть все необходимые возможности, чтобы прекратить рост цен на топливо, но ситуация на рынке не стабилизируется, сообщает rostovgazeta.ru .

Эксперт считает, что жители России должны массово возмущаться по поводу повышения стоимости топлива и привлекать внимание к проблеме. Реакция правительства будет мгновенной.

«Мое предположение таково, что когда граждане начнут более активно возмущаться, наверное, поступит жесткая команда сверху. И больше про эту проблему мы не услышим — волевым решением ее решат за один день. Сразу выровняются цены на заводах, на заправках. И бензин тоже сразу найдется», — полагает эксперт

Эксперт Александр Хуруджи отметил, что многие профильные специалисты предложили ряд комплексных мер для снижения стоимости топлива. Правительство не выбрало ни один из предложенных планов. Хуруджи отметил, что не понимает такого игнорирования не только, как эксперт, но и обычный гражданин.

Экономист Александр Хуруджи поделился своим видением, почему так происходит. Государство получает от заводов высокий налог. Правительство специально позволяет НПЗ заработать как можно больше, чтобы потом заводы платили большой налог, который будет направлен в российский бюджет.

Эксперт отметил, что в ближайшее время стоит ожидать изменения цен топлива по причине того, что в нынешнем году снова становится популярным покупать электромобили. Много моделей было завезено из других стран, в частности, из Китая. Пройдет немного времени и это отразится на стоимости топлива.