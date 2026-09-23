Пятерка за объективность: что изменится в выставлении оценок школьникам?
Кравцов: Минпросвещения системно решает проблему разных требований к оценкам
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов сообщил, что пять лет назад требования к выставлению отметок в школах могли значительно различаться, что сказывалось на объективности оценки знаний учащихся. По его словам, в настоящее время ведомство системно занимается решением этой проблемы.
Как отметил руководитель Минпросвещения в интервью ТАСС, объективность учителя неразрывно связана с наличием четких и прозрачных критериев оценивания.
«Еще лет пять назад требования к выставлению отметок могли существенно различаться, что напрямую влияло на объективность оценки знаний. Сегодня Минпросвещения системно решает эту проблему», — заявил Кравцов.
Министр уточнил, что применение единых подходов к проверке знаний позволяет оценивать результаты учащихся более объективно по сравнению с традиционной пятибалльной системой.
«Его используют и на ОГЭ, и на ЕГЭ», — добавил глава ведомства.
Ранее Кравцов заявил, что профильное обучение помогает школьникам выбрать профессию.