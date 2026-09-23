Пятерка за объективность: что изменится в выставлении оценок школьникам?

Кравцов: Минпросвещения системно решает проблему разных требований к оценкам

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов сообщил, что пять лет назад требования к выставлению отметок в школах могли значительно различаться, что сказывалось на объективности оценки знаний учащихся. По его словам, в настоящее время ведомство системно занимается решением этой проблемы.

Как отметил руководитель Минпросвещения в интервью ТАСС, объективность учителя неразрывно связана с наличием четких и прозрачных критериев оценивания.

«Еще лет пять назад требования к выставлению отметок могли существенно различаться, что напрямую влияло на объективность оценки знаний. Сегодня Минпросвещения системно решает эту проблему», — заявил Кравцов.

Министр уточнил, что применение единых подходов к проверке знаний позволяет оценивать результаты учащихся более объективно по сравнению с традиционной пятибалльной системой.

«Его используют и на ОГЭ, и на ЕГЭ», — добавил глава ведомства.

Ранее Кравцов заявил, что профильное обучение помогает школьникам выбрать профессию.

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