Пятерка за объективность: что изменится в выставлении оценок школьникам?

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов сообщил, что пять лет назад требования к выставлению отметок в школах могли значительно различаться, что сказывалось на объективности оценки знаний учащихся. По его словам, в настоящее время ведомство системно занимается решением этой проблемы.