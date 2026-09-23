«Оказал сопротивление полиции». Чеха оштрафовали за пикет на Красной площади

Гражданина Чехии Михаила Пламенека арестовали на 13 суток и оштрафовали на 60 тысяч рублей по решению Тверского районного суда Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции 22 сентября.

Инцидент произошел днем 20 сентября. Пламенек вышел к Мавзолею с плакатом на английском языке. Поскольку акция проводилась на территории, прилегающей к резиденции президента, где публичные мероприятия запрещены, мужчину задержали. На требование сотрудников полиции проследовать в отдел он ответил отказом и оказал сопротивление.

Суд установил, что надпись на плакате была направлена на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Иностранца признали виновным по трем статьям КоАП РФ.

За дискредитацию армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) ему назначили штраф 40 тысяч рублей. За нарушение правил проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) — еще 20 тысяч. За неповиновение законным требованиям сотрудников полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) суд отправил Пламенека под административный арест на 13 суток.

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