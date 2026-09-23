«Оказал сопротивление полиции». Чеха оштрафовали за пикет на Красной площади

Гражданина Чехии оштрафовали на 60 тыс. рублей за пикет на Красной площади

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Гражданина Чехии Михаила Пламенека арестовали на 13 суток и оштрафовали на 60 тысяч рублей по решению Тверского районного суда Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции 22 сентября.

Инцидент произошел днем 20 сентября. Пламенек вышел к Мавзолею с плакатом на английском языке. Поскольку акция проводилась на территории, прилегающей к резиденции президента, где публичные мероприятия запрещены, мужчину задержали. На требование сотрудников полиции проследовать в отдел он ответил отказом и оказал сопротивление.

Суд установил, что надпись на плакате была направлена на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Иностранца признали виновным по трем статьям КоАП РФ.

За дискредитацию армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) ему назначили штраф 40 тысяч рублей. За нарушение правил проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) — еще 20 тысяч. За неповиновение законным требованиям сотрудников полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) суд отправил Пламенека под административный арест на 13 суток.

Ранее сообщалось о том, что родителей двойняшек со СМА отпустили после пикета на Красной площади.

Прогрессивная шкала для пенсионеров: доплату предложили удваивать с 70 лет, а не с 80

Прогрессивная шкала для пенсионеров: доплату предложили удваивать с 70 лет, а не с 80

Депутаты Госдумы проголосовали на выборах в Московской области

Депутаты Госдумы проголосовали на выборах в Московской области

Николай Валуев подчеркнул важность участия молодежи в голосовании

Николай Валуев подчеркнул важность участия молодежи в голосовании

Пять задержали, один отменили: что происходит в аэропорту Омска 10 сентября

Охота на зайца, лисицу и енотовидную собаку в Нижегородской области стартует 15 сентября

Охота на зайца, лисицу и енотовидную собаку в Нижегородской области стартует 15 сентября

Фейковые сборы на лечение детей стали главной схемой мошенников

Фейковые сборы на лечение детей стали главной схемой мошенников

Татьяна Дмитриева рассказала о первых часах голосования в Подмосковье

Татьяна Дмитриева рассказала о первых часах голосования в Подмосковье

Мытье рук больше не спасает: эпидемиолог разрушил миф о защите от кишечных инфекций

Мытье рук больше не спасает: эпидемиолог разрушил миф о защите от кишечных инфекций

Губернатор Воробьев поможет с восстановлением дома пострадавшей от атаки БПЛА председателя УИК

Губернатор Воробьев поможет с восстановлением дома пострадавшей от атаки БПЛА председателя УИК

Набиуллина встала на защиту зумеров и развеяла главный страх работодателей

Набиуллина встала на защиту зумеров и развеяла главный страх работодателей

Книги теряют тираж, но не читателей: что происходит с печатными изданиями в России

Книги теряют тираж, но не читателей: что происходит с печатными изданиями в России

Подмосковье вошло в топ-3 регионов с наилучшими условиями рынка труда

Подмосковье вошло в топ-3 регионов с наилучшими условиями рынка труда

Добавьте mosregtoday.ru в избранное