«Я готов к трехсторонней встрече». Зеленский впервые заговорил о переговорах с РФ после встречи с Трампом

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

Владимир Зеленский по итогам общения с президентом США Дональдом Трампом неоднократно подтвердил готовность участвовать в трехстороннем формате и вести переговоры с российской стороной.

Трансляцию выступления перед прессой вел канал офиса Зеленского на видеохостинге YouTube. В ходе общения с журналистами украинский лидер несколько раз возвращался к теме готовности к трехсторонней встрече и диалогу с представителями РФ.

«Я готов к трехсторонней встрече. Это значит, что я согласен завершить конфликт и я хочу его завершить», — приводит слова Зеленского канал его офиса.

Встреча прошла во вторник на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ходе короткого общения с прессой перед закрытой частью Трамп полностью перехватил инициативу и не позволил Зеленскому ответить ни на один вопрос журналистов. Украинский лидер успел лишь поблагодарить американскую сторону и заявить о стремлении завершить конфликт до зимы. Закрытая часть встречи продлилась около 40 минут.

Ранее политолог Денисов заявил, что встреча Зеленского и Трампа — тактика без стратегии прорыва.

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