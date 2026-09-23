«Дети перегружены». Минпросвещения дало рекомендации по проведению контрольных работ

Контрольные и самостоятельные работы в школах не рекомендуется проводить на первых и последних уроках, а также в конце учебной недели. Об этом ТАСС сообщила председатель комиссии Общественной палаты РФ по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти Ольга Голышенкова.

По ее словам, запрета на проведение контрольных работ в какие-то определенные дни недели нет, но существуют санитарные правила и методические рекомендации Минпросвещения, которые служат ориентиром при составлении графика контрольных работ.

«Не рекомендуется проводить оценочные процедуры (контрольные, серьезные самостоятельные) на первом и последнем уроках, а также в дни, когда у детей и так высокая утомляемость. Часто это конец недели — пятница, а иногда и четверг, когда накапливается усталость», — сказала эксперт.

Оптимально планировать такие работы на середину недели со второго по четвертый уроки, отметила Голышенкова.

Ранее сообщалось о том, что Минпросвещения системно решает проблему разных требований к оценкам.