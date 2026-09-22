«Мигренью чаще страдают эмоциональные люди»: невролог раскрыла причины приступов

Врач Кладова: эмоциональные люди чаще страдают от мигрени

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Чаще всего мигренью страдают эмоциональные люди, сообщила в интервью KP.RU врач-невролог Наталья Кладова.

Болевые ощущения провоцирует тройничный нерв, а запускает этот процесс стресс, под воздействием которого нервные окончания начинают выделять белок CGRP, пояснила специалист.

По словам Кладовой, женщины сталкиваются с мигренью в два-три раза чаще мужчин. Кроме того, предрасположенность к этому состоянию передается по наследству.

«Передается не сама болезнь, а то, как нейромедиаторы реагируют, как сосудистая стенка реагирует», — уточнила врач.

Кладова также отметила, что средний возраст пациентов с мигренью составляет от 30-35 до 45 лет. Считается, что с наступлением менопаузы у женщин мигрень проходит.

Ранее остеопат Симкин сообщил, что ежедневные головные боли связаны с привычками.

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