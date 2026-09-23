«Проснулся — и в бой»: в Новокузнецке пассажир проспал свою остановку и разгромил автобус
В Новокузнецке росгвардейцы задержали мужчину, устроившего погром в автобусе
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Малышенко]
В Новокузнецке сотрудники Росгвардии задержали 49-летнего горожанина, который повредил маршрутный автобус. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Кузбассу.
Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, уснул во время поездки. Проснулся он уже на конечной остановке. Осознав, что проехал свою остановку, пассажир начал ссору с водителем. После того как дебошира выдворили из салона, он разбил стекло водительской двери.
На место происшествия вызвали наряд Росгвардии. Агрессивного гражданина задержали и доставили в отдел полиции.
Ранее сообщалось о том, что в Московской области за неделю на соблюдение правил оплаты проезда проверили более 3,7 тыс. автобусов.