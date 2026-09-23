«Таблетки от влечения». Минздрав одобрил гормональное лечение тяжелых сексуальных расстройств

Российское общество психиатров подготовило документ с указаниями по диагностике и лечению таких отклонений, как фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилия и садомазохизм. Министерство здравоохранения РФ ободрило первые клинические рекомендации «Расстройства сексуального характера».

Как отмечают авторы рекомендаций, для постановки диагноза у пациента должны наблюдаться длительные интенсивные сексуальные побуждения, которые влияют на поведение и вызывают значительный стресс.

Выбор метода лечения зависит от тяжести нарушений. В легких случаях пациенту предложат пройти психотерапию. В тяжелых ситуациях врачи могут назначать такие препараты, как трипторелин – он снижает до минимального уровня выработку половых гормонов.

До появления клинических рекомендаций существовало руководство под названием «Модели диагностики и лечения психических и поведенческих расстройств». Этот документ был утвержден Минздравом еще в 1999 году. Впрочем, в 2012 году эти рекомендации утратили силу и не обновлялись до сих пор.

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