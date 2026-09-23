«Таблетки от влечения». Минздрав одобрил гормональное лечение тяжелых сексуальных расстройств

Минздрав РФ утвердил рекомендации по лечению фетишистов и эксгибиционистов

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

Минздрав РФ одобрил первые клинические рекомендации по расстройствам сексуального характера.

Российское общество психиатров подготовило документ с указаниями по диагностике и лечению таких отклонений, как фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилия и садомазохизм. Министерство здравоохранения РФ ободрило первые клинические рекомендации «Расстройства сексуального характера».

Как отмечают авторы рекомендаций, для постановки диагноза у пациента должны наблюдаться длительные интенсивные сексуальные побуждения, которые влияют на поведение и вызывают значительный стресс.

Выбор метода лечения зависит от тяжести нарушений. В легких случаях пациенту предложат пройти психотерапию. В тяжелых ситуациях врачи могут назначать такие препараты, как трипторелин – он снижает до минимального уровня выработку половых гормонов.

До появления клинических рекомендаций существовало руководство под названием «Модели диагностики и лечения психических и поведенческих расстройств». Этот документ был утвержден Минздравом еще в 1999 году. Впрочем, в 2012 году эти рекомендации утратили силу и не обновлялись до сих пор.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье от гриппа привились почти 126 тыс. жителей.

Кофе не для всех: гастроэнтеролог предупредил о скрытой опасности напитка

Кофе не для всех: гастроэнтеролог предупредил о скрытой опасности напитка

Польза яблок для кишечника: диетологи назвали главный секрет

Польза яблок для кишечника: диетологи назвали главный секрет

Почему гепатит C годами не дает о себе знать: патологоанатом раскрыл неприятную правду

Почему гепатит C годами не дает о себе знать: патологоанатом раскрыл неприятную правду

Квашеная капуста вместо аптеки: терапевт раскрыла способ восстановить кишечник

Квашеная капуста вместо аптеки: терапевт раскрыла способ восстановить кишечник

Лишний вес в юности ускоряет старение на десятилетия вперед

Лишний вес в юности ускоряет старение на десятилетия вперед

Осень бьет по сердцу: невролог раскрыл главную опасность, которую все игнорируют

Осень бьет по сердцу: невролог раскрыл главную опасность, которую все игнорируют

Модный тренд на «загрузку йодом» оказался опасен для щитовидки

Модный тренд на «загрузку йодом» оказался опасен для щитовидки

Ученые назвали привычку, которая снижает риск Альцгеймера на треть

Ученые назвали привычку, которая снижает риск Альцгеймера на треть

Забытое спасение: ортопед напомнил о советской привычке, которая спасает офисных работников

Забытое спасение: ортопед напомнил о советской привычке, которая спасает офисных работников

Добавка для мышц неожиданно прокачала память

Добавка для мышц неожиданно прокачала память

Ученые нашли неочевидный вред парацетамола для репродуктивной системы

Ученые нашли неочевидный вред парацетамола для репродуктивной системы

Задолго до удара: врач перечислил признаки приближающегося инсульта

Задолго до удара: врач перечислил признаки приближающегося инсульта

Добавьте mosregtoday.ru в избранное