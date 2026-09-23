«Местным — приоритет». Минтруд сокращает долю иностранцев в 10 регионах

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации выступило с предложением сократить предельно допустимую долю иностранных специалистов, занятых в экономике десяти российских регионов, сообщает «Газета.Ru».

Для восьми из указанных территорий подобные ограничительные меры будут введены впервые. В перечень регионов, где планируется ужесточение квот, включены Республика Татарстан, Республика Мордовия, Чувашская Республика, а также Краснодарский край.

Кроме того, в список вошли Вологодская, Калужская, Новосибирская, Оренбургская, Свердловская и Тульская области. В то же время в тридцати одном субъекте Федерации предложено сохранить без изменений региональные особенности, установленные на 2026 год.

На федеральном уровне продолжат действовать жесткие запреты на привлечение мигрантов к работе в сфере розничной торговли. Речь идет об аптеках, рынках и нестационарных торговых объектах. Кроме того, сохранится так называемая нулевая доля иностранных сотрудников в специализированных магазинах, реализующих алкогольную и табачную продукцию.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, как идет борьба за миграционную политику в России.