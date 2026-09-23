Прощай, обществознание? В педвузы вернут профильный ЕГЭ

Кравцов: абитуриенты педвузов будут сдавать профильный ЕГЭ

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]

Министерство просвещения РФ в 2027 году вводит сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Министр напомнил, что ранее абитуриенты педагогических вузов сдавали экзамены по профильным предметам: будущий учитель математики — по математике, учитель истории — по истории. Впоследствии от этого принципа поступления в учебные заведения отказались.

«Со следующего года мы возвращаем эту практику. Абитуриенты, поступающие на педагогические направления, будут сдавать предмет по своему направлению. Предмет зависит от профиля подготовки», — уточнил Кравцов.

В настоящее время абитуриенты педвузов вместо профильных экзаменов сдают ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания.

Ранее сообщалось о том, что Минобрнауки предложило отменить многопрофильный конкурс при поступлении в вузы.

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