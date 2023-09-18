Эксперт: избиратели Подмосковья понимают важность своего голоса

Высокая явка на выборах губернатора Московской области связана с тем, что избиратели видят свою значимость и понимают, что от их голоса многое зависит. Об этом заявил заместитель председателя Комиссии по науке, образованию и развитию наукоградов Общественной палаты Московской области Константин Куракин.

«Наши граждане, жители Московской области, чувствуют необходимость участия в общественно-политической жизни, ощущают свою значимость, понимают, что через выборы могут влиять на происходящее. Поэтому и явка растет», – подчеркнул представитель ОПМО.

Свою роль сыграли и расширенные возможности для голосования. Выборы проходили целых три дня, избиратели могли выбрать подходящее время. Кроме того, в Подмосковье впервые применялось дистанционное электронное голосование.

«Доступность ДЭГ увеличила явку, дав возможность участвовать тем избирателям, которые не могли прийти на участки лично. Кто-то был в командировке, кто-то на даче собирал урожай или уехал в отпуск, ведь сентябрь еще теплый месяц. Мы оцениваем, что ДЭГ положительно повлиял на ход выборов», – отметил Константин Куракин.

Он добавил, что дистанционное голосование – удобный инструмент, который не отнимает много времени: можно за несколько минут зарегистрироваться и голосовать из любой точки.

Напомним, 8, 9 и 10 сентября в Подмосковье проходили выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Московской областной Думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17 и выборы депутатов в Советы десяти городских округов. На выборах губернатора проголосовали 3 682 447 человек, это 60,53% общего числа избирателей. В том числе на избирательных участках побывали 3 288 294 человека, а еще 394 153 человека проголосовали через интернет.