Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов убежден: Россия применит ядерное оружие, если европейцы не осознают своего провала и не отступят. Свою точку зрения эксперт изложил в интервью, сообщил rosbalt.ru.

По его словам, сегодня в мире идет война, которую Запад развязал в полумягкой форме. Сначала американцы «поиграли» в войну на Украине, а затем уступили ее европейцам. После этого США вместе с Израилем начали операцию против Ирана — и не только против него: целью, по мнению эксперта, было дестабилизировать весь большой Ближний Восток и Южную Азию. Процесс этот, как отметил Караганов, очень длинный, и на Западе это понимают.

Американцы, по его оценке, действуют холодно и расчетливо. России такая линия не нравится, но она, по мнению эксперта, стесняется говорить прямо: американцы ведут себя как бандиты под руководством собственного президента.

Европейцы же, по словам Караганова, разыгрывают войну из-за череды повсеместных провалов. Эксперт обратил внимание на падение качества элит: уже два поколения европейцев выросли неучами, а демократия выбирает худших. Историю он называет опасной, а ситуацию — ухудшающейся. И все же, подчеркивает Караганов, ключи от нее находятся в руках России.

«Мы достаточно твердо предупредили американцев. Они ведь уже при Байдене хоть и поставляли оружие на Украину и деньги, но уже стали отползать. Европейцы — нет. Надеюсь, что нам не придется наказывать европейцев так, чтобы они пришли в себя окончательно», — отметил политолог.

Ранее сообщалось, что европейские СМИ исказили ключевые заявления Путина на «Валдае».