Дефицит, волатильность и компенсации: что обсуждали страны ОПЕК+

Представители семи государств, входящих в ОПЕК+, провели очередную встречу в удаленном формате. По ее итогам было решено, что действующие квоты на нефтедобычу сохранятся и в ноябре. Об этом проинформировал секретариат ОПЕК, сообщил oilcapital.ru.

По информации издания, для двух ключевых участников соглашения — Саудовской Аравии и России — разрешенный лимит нефтедобычи остался на уровнях 10,48 млн барр./сут. и 9,95 млн барр./сут. соответственно. Ирак может добывать 4,431 млн барр./сут., Кувейт — 2,68 млн барр./сут., Казахстан — 1,63 млн барр./сут., Алжир — 1,01 млн барр./сут., Оман — 841 тыс. барр./сут. ОАЭ, напоминает «НиК», вышли из ОПЕК и ОПЕК+ с мая, так «восьмерка» превратилась в «семерку».

На рынке сохраняется дефицит нефти

По данным издания, российский вице-премьер Александр Новак по итогу заседания сказал, что дефицит нефтяного рынка сохраняется, ситуация напряженная и довольно волатильная. Он, впрочем, добавил, что ОПЕК+ все свои обязательства исполняет, и выразил уверенность, что и текущий кризис мир преодолеет, в том числе совместными решениями ОПЕК+.

От компенсаций не отступятся

В ОПЕК, по данным издания, отметили, что участники подтвердили намерения добиваться полного исполнения обязательств. «НиК» напоминает, что страны, которые ранее допускали превышение своих установленных пределов по добыче, обязались позднее их компенсировать, то есть дополнительно к квотам сократить добычу. Самый крупный нарушитель — Казахстан, который по состоянию на апрель накопил «долг» примерно в 3 млн барр./сут. Но если раньше «должники» регулярно предоставляли план компенсаций, то после того, как существенная часть добычи стран ОПЕК не могла выйти на рынок из-за ближневосточного конфликта, эти показатели больше не публикуются. Россия отставала от своей квоты из-за атак на ее нефтеперерабатывающие заводы. Между тем, Казахстан регулярно превышал свои объемы добычи, таким образом, частично спасая рынок от дефицита.

Ограничения закончились, а заседания — нет

Также подчеркивается, что эти семь стран продолжат проводить ежемесячные встречи для оценки ситуации на рынке. Новак сообщил, что министерский мониторинг (JMMC) ОПЕК+ тоже продолжит встречи.

«НиК» напоминает, что в сентябре этот «альянс внутри альянса» закончил постепенное сворачивание двух траншей ограничений, принятых дополнительно к общим квотам. Но тем не менее продолжает проводить встречи. Сейчас самая большая интрига — уровни добычи в рамках сделки на 2027 год (пока все страны ОПЕК+, кроме «семерки», идут по уровням, определенным еще в конце 2024-го).

По информации издания, определять уровни нефтяного производства будут после комплексной оценки производственных мощностей каждого участника сделки. Ее обещали еще в конце сентября, но конфликт США и Ирана в Персидском заливе спутал все карты. Сейчас известно, что как минимум Ирак и Нигерия требуют повышения своих квот.

Ранее сообщалось, что Канада не имеет возможности демпинговать на нефтяном рынке.