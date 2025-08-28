Эксперт Якубович положительно оценил борьбу с нелегальными таксистами в Подмосковье

«Согласно поправкам, в Кодекс Московской области об административных правонарушениях, предложение услуг такси вне специально оборудованных мест (стоек) или без использования приложений лицензированных агрегаторов теперь считается наказуемым деянием. Это особенно актуально для ключевых аэропортов Подмосковья: Домодедово, Шереметьево и Жуковский», — рассказал эксперт.

Эксперт считает, что в связи с принятием закона услуги такси в регионе будут предоставлять исключительно лицензированные водители. Такие профессионалы будут также нести ответственность за состояние автомобиля, на котором перевозят пассажиров. Транспортные средства будут соответствовать техническим и медицинским стандартам.

По мнению Якубовича, еще одно положительное последствие принятого закона — обоснованные цены на услуги и снижение агрессивного маркетинга. Общий опыт использования аэропортов будет улучшен. Однако эксперт допустил, что для полного искоренения недобросовестных таксистов требуются более решительные действия.

«Для полной ликвидации нелегальных перевозок нужны дополнительные меры, такие как системы видеонаблюдения с распознаванием лиц и автоматической фиксацией нарушителей в аэропортах и на вокзалах. Это снизит нагрузку на инспекторов и минимизирует риски коррупции», — высказал мнение эксперт.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье начали вылавливать таксистов-нелегалов.