В Подмосковье начали вылавливать таксистов-нелегалов

В аэропортах Московской области началась активная работа по выявлению и пресечению деятельности нелегальных перевозчиков такси, сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры регионы.

В ведомстве сообщили о вступивших новых правилах в Кодексе об административных правонарушениях, которые вводят прямую ответственность за незаконное предложение и оказание услуг такси.

За предложение нелегальных услуг такси в Домодедово, Шереметьево и Жуковском предусмотрены штрафы. Для граждан он составляет 5 тыс. руб., для должностных лиц — 20 тыс. руб., для юридических лиц — 50 тыс. руб.

Отмечается, что уже в первый день действия нововведений в аэропорту Шереметьево сотрудники Минтранса пресекли семь фактов противоправной деятельности. Подобные мероприятия планируют проводить регулярно.

Эта инициатива направлена на защиту прав и безопасности граждан, поскольку использование услуг нелегальных перевозчиков сопряжено с серьезными рисками. Так, например, в случае ДТП пассажиры такого такси не могут рассчитывать на страховые выплаты, а их безопасность никто не гарантирует.

Для легальных перевозчиков введен четкий стандарт, позволяющий пассажирам легко идентифицировать официальное такси. Автомобиль должен иметь белый цвет кузова с желтыми и серыми полосами, шашечный пояс по бортам и оранжевый фонарь на крыше.

В салоне такого авто в обязательном порядке должна находиться вся информация о водителе, компании-перевозчике, действующих тарифах, а также QR-код, перейдя по которому можно ознакомиться к разрешительным документам.

