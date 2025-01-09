Эксперт Юшин рассказал, могла ли мясная продукция из РФ оказаться в Шанхае

Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин высказал мнение, что Россия не имеет отношения к мясной продукции неустановленного производства, которая появилась на прилавках магазинов в Китае, сообщило интернет-издание «Абзац».

СМИ сообщили, что в Шанхае продавали мясную продукцию неясного происхождения под видом брендов из России. В частности, на прилавках появилась продукция якобы российского бренда «Воспоминания Катюши». Фотографии товаров были опубликованы в различных изданиях. Сообщается, что власти организовали проверку. Эксперт Юшин уверен, что продукция не имеет отношения к РФ.

«Никаких колбас, готовой мясной продукции, мясных субпродуктов Россия в Поднебесную не поставляет. Нашим компаниям экспорт в Китай таких товаров не разрешен, доступа к местному рынку у нас нет», — отметил эксперт.

Эксперт Юшин отметил, что КНР — один из основных рынков сбыта свинины, индейки и курятины для предприятий из России.

Ранее сообщалось, что продукцию из России представят на фестивале-ярмарке «Сделано в России» в городе Шэньян.