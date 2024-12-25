Эксперт Калинин: «Ротор» имеет все шансы закрепиться в Первой лиге

Футбольный эксперт Евгений Калинин высказал мнение, что «Ротор» имеет все шансы закрепиться в Первой лиге, сообщило novostivolgograda.

Эксперт считает, что волгоградская компания достигает достижений благодаря грамотно сформированному тренерскому штабу.

«Впервые за семь лет команда не провалилась после повышения в классе, хотя перед сезоном клубную заявку пополнили 17 игроков», — отметил футбольный эксперт Евгений Калинин.

Эксперт Калинин уточнил, что не считает все трансферы удачными. Однако, по его мнению, команда показывает успех и имеет большие перспективы. Издание отметило, что главный тренер Денис Бояринцев оценил успехи команды на четверку. Евгений Калинин согласен с позицией тренера «Ротора».

Эксперт напомнил, что в последнее время в команду прибывали новые игроки. Прошедшие матчи показали, что футболисты смогли адаптироваться к игре друг друга. По мнению Калинина, они демонстрируют дисциплину. Самой сильной у игроков футбольный эксперт считает оборонительную линию. Представители «Ротора» показывают высокую самоотдачу.

Самой проблемной линией в нынешнем составе «Ротора» эксперт считает атаку. По его мнению, атакующие игроки крайне редко выполняют поставленную перед ними задачу. Евгений Калинин считает, что тренер команды работает над усилением атаки. Прошедший сезон принес «Ротору» семь побед. Команде редко удается забить больше одного гола, уточнил специалист.

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