Футболиста «Локомотива» потребовали наказать за фото с трупами зайцев

В своих соцсетях футболист опубликовал фотографию, на которых он изображен в охотничьей одежде. Перед Воробьевым — десять трупов убитых зайцев.

Сам нападающий заявил, что у него есть разрешение на охоту, и он соблюдал все необходимые нормы. Также игрок «Локомотива» рассказал, что отправился на охоту с друзьями в Краснодарский край, где, по его утверждениям, их было десять человек. В этом регионе 2024 году разрешено добывать не более одной особи зайца на охотника в день.

Президент фонда «Спаси меня» Карен Даллакян прокомментировал ситуацию, отметив, что подобные фотографии могут свидетельствовать о психической нестабильности человека и оскорблять чувства других людей.

Он также подчеркнул, что клуб должен осознавать ответственность свою и игроков, которые публикую подобные снимки.

В ответ на критику со стороны зоозащитников Воробьев задался вопрос о том, едят ли они мясо в ресторанах, намекая на двойные стандарты в отношении охоты и потребления мяса.

Ранее стало известно, что новым президентом Грузии стал чемпион России по футболу Михаил Кавелашвили.