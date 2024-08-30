Эксперт Карев сообщил, что кадровый дефицит приведет к росту цен на такси

Руководитель направления партнерских программ компании «Передовые Платежные Решения» Алексей Карев высказал мнение, что кадровый дефицит водителей в некоторых регионах приведет к росту цен на такси уже в сентябре, сообщил newstracker.ru.

Закон о такси внес коррективы в работу таксистов. Многим пришлось уйти из профессии из-за несоответствия требованиям. По этой же причине не могут трудоустроиться желающие. Не более 25% водителей соответствуют требованиям, которые утверждены законопроектом.

«Это так же влияет на стоимость поездки, так как увеличивается расстояние холостого пробега до пассажира, все это следствие нехватки персонала», — отмечает Алексей Карев.

Дефицит кадров прямо влияет на стоимость каждой поездки. Если пассажиру приходится долго ждать такси, значит, проблема актуальна и для его города. Подорожание уже началось, но особенно клиенты прочувствуют его в сентябре, уверен эксперт. В Центробанке сообщили, что крупные компании-агрегаторы подняли цены в Ставрополье после активности поездок в июле. Среди причин назвали рост стоимости на бензин, спровоцированный востребованностью у россиян авиаперевозок, а также необходимость постоянного технического обслуживания авто.

Ранее сообщалось, что нижегородцы возмущены высокими ценами на такси, которые резко подскочили за последние несколько лет.