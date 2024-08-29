Нижегородцы возмущены высокими ценами на такси

Нижегородцы возмущены тем фактом, что за последние пять лет цены на такси выросли в несколько раз, сообщил NewsNN.

Корреспондент NewsNN зашел в архив поездок в Яндекс.Такси. В 2019 году в пиковые часы стоимость поездки не превышала 300 руб. В обычное время стоимость в отдаленные районы варьировалась в пределах 120 руб., в близлежащие — около 60 руб.

В нынешнем году стоимость поездки в дальние районы достигает 1500 тыс. руб. В приложении такси можно задать вопрос, почему так дорого. Корреспондент воспользовался данной услугой. Ему ответили, что цены устанавливает искусственный интеллект, который объективно оценивает расстояния и затраты. Таксисты согласны, что стоимость поездок резко увеличилась. Они связывают это с рядом причин: наплыв туристов, дефицит водителей и переменные погодные условия.

Некоторые нижегородцы последовали примеру и проверили изменение цен на свои поездки.

«Из Верхних Печер до Нижне-Волжской Набережной платил 200 руб. в 2017–2018 годах, сейчас — 400 руб. Грустно», — поделился Илья К.

Нижегородка Наталья рассказала, что часто ездит в другие города по рабочим моментам. Такую высокую цену на такси устанавливают только в Нижегородской области. Расценки в других регионах намного ниже. Нижегородец Михаил предположил, что многие горожане уезжают в Москву или Санкт-Петербург, что приводит к дефициту кадров. Недостаток водителей провоцирует высокую стоимость такси.

Ранее жителям Подмосковья рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры, как выгодно перемещаться на такси в День знаний.