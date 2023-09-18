Эксперт Кашин рассказал о роли КНР в конфликте между Россией, Западом и США

США не воспринимают Китай как потенциального участника в переговорах для разрешения вооруженного конфликта между Украиной и Россией.

Предстоящие переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с китайским министром иностранных дел Ван И и состоявшаяся недавно встреча главы МИД КНР и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана – это два события, которые никак между собой не связаны. Таким мнением в беседе с корреспондентом ТАСС поделился директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Будут ли США рассматривать Китай в качестве какого-то посредника в связях с Россией - на мой взгляд, едва ли. Несомненно, что при встрече Салливана и Ван И обсуждались вопросы, связанные с РФ и украинским кризисом, но возлагать какие-то основные надежды на Китай американцы не станут, им не нужно, чтобы Пекин повышал свое значение в решении таких больших проблем», - рассказал эксперт агентству ТАСС

Эксперт Василий Кашин высказал мнение, что ближайшая встреча коллег из России и Китая может быть посвящена проведению форума «Один пояс - один путь», в частности, присутствие на мероприятии президента России Владимира Путина. Форум состоится в октябре.

Эксперт Кашин отметил, что создание Китаем собственного план урегулирования конфликта на Украине, который совершенно неприемлем для Вашингтона, говорит о том, что КНР имеют точку зрения и не намерены однозначно поддерживать какую-либо сторону.

«Китай назначил своего представителя. Пекин пытается сформировать некую коалицию стран, выступающих за выход из кризиса путем заключения перемирия и последующих переговоров», - считает эксперт

Китай продолжит предлагать другим странам поддержать созданный мирный план. Власти будут и дальше настаивать создавать коалицию из тех стран, которые согласны с необходимостью экстренных переговоров, несмотря на то, что Запад и США это не устраивает.